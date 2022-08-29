Скейт-площадка появилась в Константиновском парке в Домодедове

В парке культуры и отдыха «Константиновский» в городе Домодедово прошло открытие экстрим-парка. С таким сообщением выступили в Министерстве благоустройства Подмосковья. Торжественное открытие прошло на минувших выходных.

«В Домодедово появилась еще одна зона для активного отдыха молодежи. На прошедших выходных в Константиновском парке состоялось открытие нового экстрим-парка. Это одна из пяти спортивных площадок, которые мы обустраиваем в этом году в парках культуры и отдыха», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Новая площадка заняла территорию в 6,5 тысячи квадратных метров. Там расположились бетонный скейт-парк, в котором есть элементы для трюков, а также асфальтированный памп-трек. На новой спортивной зоне установили уличное освещение, скамейки, урны, велосипедную парковку, там обустроили новый небольшой амфитеатр для зрителей.

Напомним, всего в текущем году в 13 парках обустроят новые функциональные зоны. В 8 из них появятся игровые зоны для детей разных возрастов с разнообразными элементами, а в 5 — экстрим-площадки для любителей острых ощущений.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в регионе появится 200 губернаторских площадок для детей.