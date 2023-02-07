Подмосковье 07 февраля 2023, 17:55 Скейт-площадка откроется в Раменском парке до конца года

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После реконструкции в Раменском парке появится бетонная скейт-площадка. Объект уже готов и станет уникальным для муниципалитета.

Директор «Дирекции парков Раменского городского округа» Сергей Бурмистров рассказал, что подобных площадок в округе нет, а открыть сам парк планируют до конца года или раньше.

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«Хочется парк открыть в летний период, потому идем с большим опережением графика, и надеюсь, погода нас тоже не подведет в весенний период, и мы закончим как можно раньше», — отметил он.

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Кроме того, в парке создадут спортивную зону с тренажерами, площадку для занятий волейболом и баскетболом, установят теннисные и шахматные столы. Также там появится амфитеатр для проведения мероприятий, парк детских аттракционов, ресторан и туалеты.

Раменский парк появился в XVIII веке, в нем находятся важные исторические объекты. Это жанровая скульптура «Олени», два старейших дерева, ключ с родниковой водой. Территорию воссоздают по старым фотографиям, чтобы сохранить исторический облик.

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