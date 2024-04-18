Подмосковье 18 апреля 2024, 15:03 Скейт-парк и хоккейную коробку отремонтируют в поселке Горки-10 в 2024 году Спортивные объекты отремонтируют в поселке Горки-10 Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Скейт-парк, хоккейную коробку и фотозону обновят в поселке Горки-10 в Одинцовском округе. Работы по благоустройству начнутся уже в июне.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проинспектировал территорию поселка Горки-10 и обсудил с жителями предстоящее благоустройство.

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Первым делом рабочие займутся хоккейной коробкой: заменят покрытие, поставят новые борта и ограждающие сетки. Затем приступят к обновлению скейт-площадки и ремонту фотозоны «Я люблю Горки-10».

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

«Все должно быть приведено к одному стандарту. Мы уже отсюда выйдем с полноценным законченным ремонтом по комплексу. И уже на 10 ближайших лет, я уверен, этого будет достаточно. Работы по благоустройству начнутся в июне и должны быть закончены к концу июля», — отметил Андрей Иванов.

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