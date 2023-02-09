Подмосковье 09 февраля 2023, 14:27 Системы водоотвода прочистят на дорогах Подмосковья в 2023 году

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил конкурс на поиск подрядчика для содержания водоотводов на дорогах. Работы запланированы на 2023–2024 год, рассказала глава ведомства Елена Волкова.

«Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, а именно прочистке и поддержанию элементов системы водоотвода в чистоте и порядке, регионального или межмуниципального значения Московской области в 2023–2024 годах» — заявила она.

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Работы планируют провести на 58 объектах протяженностью 962,5 погонных метра. Это необходимо для обеспечения безопасности на дорогах, потому что некоторые ДТП возникают из-за большого скопления воды и плохого сцепления колес с дорожным покрытием.

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