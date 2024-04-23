Подмосковье 23 апреля 2024, 18:29 Системы теплоснабжения в Зарайске модернизируют Unsplash

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Масштабная модернизация систем теплоснабжения пройдет в Зарайске. Объем финансирования для реализации проектов превышает один миллиард рублей.

В рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и сферы обращения с отходами» на период 2023–2028 годов планируется провести реконструкцию и ремонт значительного количества участков тепловых сетей для повышения качества и надежности коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. Среди населенных пунктов, где будут проводиться работы, деревни Зименки, Гололобово, Алферьево, Дуравна, Менлюкино, село Макеево, Чулки-Соколово, поселки Октябрьский, Текстильщики, 33СМ и другие.

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В мае–июне планируется проводить опрессовку сетей теплоснабжения, результаты которой определят необходимость внесения дополнительных мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей в госпрограмму. В частности, планируется провести опрессовку сетей от котельной в городе Зарайск по улице Октябрьской до Южного квартала.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил, что предстоит большой объем работы. Наибольшее внимание уделяется опрессовке сетей для обеспечения безопасности и надежности коммунальной инфраструктуры. После завершения отопительного сезона планируется протестировать 310 километров сетей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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