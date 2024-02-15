Подмосковье 15 февраля 2024, 17:31 Систему теплоснабжения модернизируют в Кашире Министерство энергетики Московской области

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Модернизацию системы теплоснабжения обсудили в Кашире на региональном штабе с участием представителей правительства, администрации округа, рабочей группы и экспертов. На встрече предложили провести краткосрочный ремонт и построить новые тепловые пункты.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, для обеспечения более 25 тысяч жителей микрорайона Кашира-2 надежным отоплением в этом году реконструируют теплосети протяженностью почти 1,5 километра. Кроме того, там построят семь центральных тепловых пунктов и сетей горячего водоснабжения.

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Кроме того, в Кашире рассмотрят возможность строительства газовых блочно-модульных котельных на Коммунистической, 1-ой Дзержинской, Южной улицах, на улице Ильича, в деревнях Кокино и Топканово, а также поселке Богатишево. Это позволит устранить дефицит мощности и подключить к сетям социальных объекты.

На заседании также предложили реконструировать коммуникации в микрорайоне Ожерелье. Сейчас их износ составляет 90%. Работы помогут предотвратить аварии и обеспечить жителей теплом.

Решение по проводимым работам примут после осмотра теплосетей. Эксперты оценят состояние коммуникаций и решат, какие мероприятия необходимо включить в госпрограмму.

«Сейчас нам необходимо сформировать краткосрочный план мероприятий в теплоэнергетике, который будет реализован фактически за это лето, до начала отопительного сезона 2024-2025 годов, и затем как можно скорее выйти на процесс формирования Госпрограммы по теплоснабжению», – отметил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

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