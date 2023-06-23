Подмосковье 23 июня 2023, 16:17 Систему ливневого водоотведения восстановят в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске

Читать 360tv в

Систему ливневок восстановят в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске. Сейчас во время весенних паводков и проливных дождей стоки скапливаются на участках частных домов.

Строительство системы водоотведения с жителями микрорайона обсудили заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров, депутат Олеся Тыщенко и представители предприятия «ИК ЖКХ».

Реклама

«Система водоотведения, проходившая почти по всем улицам микрорайона, была построена в 60-х годах прошлого столетия. За 60 лет микрорайон разросся, построены были не только дома, но и предприятия. <…> Решение данного вопроса находится на моем личном контроле», — сказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

Вскоре ливневку обследуют специалисты и предложат мероприятия для решения проблемы с подтоплением частных территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».