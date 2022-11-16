Подмосковье 16 ноября 2022, 13:24 Систему электронного охлаждения для коллайдера соберут в Подмосковье

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Работы над будущим коллайдером NICA продолжаются в Дубне. Туда поставили первые элементы для создания системы электронного охлаждения. Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.

Метод охлаждения, который будут использовать в коллайдере, разработали в Новосибирске в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН. Согласно ему, эффект будет достигаться благодаря взаимодействию пучком ионов и «холодных» электронов в кольце сооружения.

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Для работ в Дубну поставили специальный бак для высоковольтной системы и соленоиды, которые будут создавать продольное магнитное поле.

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NICA — это новый ускорительный комплекс для изучения плотной материи, который планируют запустить в 2023 году. Исследования, которые будут проводить на нем, будут полезны для высоких технологий и IT-индустрии.

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