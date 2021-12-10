Еще 9 сирот получили ключи от новых квартир в Балашихе

Ключи от квартир вручили девяти сиротам в Балашихе. Всего в этом году жилье получат 45 детей, оставшихся без попечения родителей. До конца декабря льготой обеспечат еще шесть ребят.

Источник фото: Евгений Дудин

Ключи вручил председатель Совета депутатов округа Геннадий Попов. Такие церемонии в Балашихе проводят ежегодно.

Квартиры подбирают в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Это отметила начальник территориального отдела управления опеки и попечительства Минобразования Подмосковья по городскому округу Балашиха Ирина Киоса.

Квартиры можно использовать только для своего проживания. Сдавать их нельзя Ирина Киоса.

По ее словам, в течение пяти лет органы опеки будут проверять состояние новых жилищ и то, как их используют.

Источник фото: Евгений Дудин

Сиротам предоставили однокомнатные квартиры площадью не менее 29 квадратных метров. Внутри уже есть все необходимое для жизни.

Одной из обладательниц ключей стала Регина Бурмистрова. Девушка уже готовится к новоселью и готова переехать после Нового года, когда завершит ремонт.

Источник фото: Евгений Дудин

«Я безумно счастлива. Это прекрасный подарок, который может быть накануне Нового года. Я очень благодарна всем тем, кто неравнодушен к детям-сиротам, кто помогает и поддерживает нас», — поделилась Регина.

По ее словам, в квартире красиво, уютно и светло. Просторные комнаты, большая кухня. Есть пожарная сигнализация.