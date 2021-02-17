Сиротам из Подмосковья вручили первые в 2021 году ключи от квартир

В Подмосковье начался новый этап вручения ключей от квартир сиротам. Прошла первая в 2021 году церемония. К концу декабря новое жилье получат 657 человек.

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. В этом году, по ее словам, на обеспечение сирот жильем выделили почти два миллиарда рублей.

Первым новоселом в текущем году стала Юлия из Ступина, и она получила ключи в свой день рождения Ирина Каклюгина.

Ирина Каклюгина уточнила, что девочке исполнилось 18 лет. По губернаторской программе до конца года выделят 657 квартир.

«В Подмосковье система выдачи сиротам квартир выстроена на высоком уровне», — отметила Каклюгина.

При этом, по ее словам, в квартирах уже созданы все условия для комфортной жизни. Половина из них находится в новостройках.