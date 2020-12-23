Почти 800 детей-сирот из Подмосковья получили квартиры в этом году

С начала года в Подмосковье выдали 780 ключей от квартир детям-сиротам. А за пять лет свое жилье получили почти пять тысяч ребят. Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова приехала в гости к одному из новоселов в Химках.

Источник фото: телеканал «360»

Иван Озаруков — будущий учитель начальных классов. Квартиру он получил в начале декабря и уже успел обжиться и создать уют в своем новом доме.

Ольга Забралова подарила хозяину квартиры пылесос. А молодой человек встретил гостей домашней кухней и песнями. Поет Иван давно, даже стал победителем конкурса по вокалу.

Всего в этом году свой дом появился у 780 ребят из детских домов. План на 2020 год полностью выполнен.

За восемь лет существования программы в Подмосковье выдели почти пять тысяч квартир. На это ушло свыше 10,5 миллиарда рублей.

Источник фото: телеканал «360»

В Московской области каждый нуждающийся в жилье сирота получает квартиру. Регион вошел в тройку лидеров по обеспечению жильем.

Правительство Подмосковья постоянно контролируют этот вопрос. По каждой квартире составляют «дорожную карту», в которой отражаются сроки и этапы закупки и передачи квартиры.

Все квартиры расположены в новостройках с хорошей инфраструктурой. В квартирах есть все необходимое, включая мебель. Ребята могут сразу же въезжать в свой новый дом.

Ольга Забарлова в рамках рабочей поездки в Химки посетила и родильный дом, где действует популярная у родителей услуга «Рождение ребенка». Благодаря ей мамы могут получить полный пакет документов на ребенка прямо в роддоме. Такую услугу оказывают в 35 учреждениях. В следующем году их число вырастет до 41.