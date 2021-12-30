Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Европейская часть России в ближайшие дни окажется под влиянием атлантического циклона. Об этом сообщил ведущий метеоролог Гидрометцента Михаил Милославский, его прогнозы размещен на сайте ведомства.

«Днём 31 декабря в основном минус 2-7, а в новогоднюю ночь — до минус 10. Будет идти снег», — рассказал метеоролог.

По его словам, циклон принесет с собой аномально теплую воздушную массу, что приведет к потеплению в конце этого года и начале следующего. Однако масштабной оттепели не ожидается.

В Москве и области 30–31 декабря ожидается снег. Температура днем около 11 градусов ниже нуля.

В новогоднюю ночь в столице также будет идти снег, температура воздуха составит от минус 3 до минус 8 градусов.

Ранее терапевт Алексей Жито рассказал, как согреться на улице в холода. Жито рекомендовал перед выходом на мороз выпить побольше воды, а в еде отдать предпочтение продуктам с высоким содержанием жиров. При низких температурах не будет лишним отказаться от металлических украшений, а одеваться нужно в несколько слоев одежды, чтобы между ними образовалась прослойка воздуха.