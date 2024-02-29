Подмосковье 29 февраля 2024, 20:55 Силовики Подмосковья приняли участие в ежегодном чемпионате по троеборью в Наро-Фоминске Главное управление региональной безопасности Московской области

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Чемпионат IV межведомственного турнира по троеборью среди силовых ведомств Наро-Фоминского территориального гарнизона состоялся в Подмосковье. Соревнования прошли 22 февраля на войсковом стрельбище Кантемировской дивизии.

В турнире приняли участие команды Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области и Отдельского казачьего общества Подмосковья. Участники использовали штатное или табельное оружие, а также демонстрировали точность в метании ножей и малых саперных лопаток.

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Сотрудники правоохранительных органов показали высокий уровень подготовки и мастерства в обращении с различными видами оружия, достигнув высоких результатов во всех дисциплинах. По итогам соревнований победу одержала команда казаков Отдельского казачьего общества Московской области.

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