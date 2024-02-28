Подмосковье 28 февраля 2024, 18:10 «Сделают страну сильнее». Губернатор Подмосковья — о победителях проекта «Лидеры России» Андрей Воробьев поздравил победителей конкурса «Лидеры России» из Подмосковья Медиасток.рф

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Итоги конкурса «Лидеры России» подвели в Московской области. По результатам, шесть управленцев из Подмосковья одержали победу. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Конкурс прошел в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». В нем принимали участие команды со всей страны, а также коллективы из зарубежных государств.

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Андрей Воробьев обратил отдельное внимание, что на сегодняшний день перед Россией стоят стратегически важные задачи, которые затрагивают процесс импортозамещения технологического суверенитета, а также интеллектуального лидерства. И решить их невозможно без сильных кадров.

«Как говорит наш президент, если каждый на своем месте будет добиваться успехов, стремясь к самореализации, тогда и будет успех России в целом», — указал Воробьев.

Губернатор отметил, что среди победителей конкурса программисты, врачи и представители благотворительных организаций.

«Надеюсь, что свои знания и компетенции они продолжат и дальше развивать, а новые полезные инициативы помогут двигаться вперед и делать нашу страну сильнее», — добавил губернатор.

В ходе испытаний конкурсанты решали управленческие задачи и демонстрировали необходимые навыки для работы руководителями.

Победитель конкурса из Реутова, старший менеджер функции проектного инжиниринга ООО «Сибур» Виталий Кичатов выразил свою благодарность организаторам и участникам, с которыми было приятно работать.

«Побеждает не тот, кто интеллектуальнее, с большим багажом знаний, а тот, кто сильнее любит свое дело», — отметил победитель.

«Лидеры России»

Кроме того, в число победителей из Подмосковья вошли начальник управления разработки и сопровождения информационных систем Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана Денис Дмитриев, председатель совета благотворительного фонда «Иринас» Сергей Кулыгин, директор направления департамента по поддержке проектов с государственным финансированием ПАО «Ростелеком» Ольга Лисовенко, гендиректор ООО «А4» Антон Чернецов и заведующий отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра Юлия Шугина.

«Лидеры России» «Лидеры России» «Лидеры России» «Лидеры России» «Лидеры России»

Более 100 управленцев из 31 региона России, а также представители Бельгии и Сербии стали победителями конкурса. Все они получили образовательный грант на один миллион рублей для выбранной программы обучения в российских вузах. Победители также смогут получать карьерные консультации в течение года.

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