Подмосковье 02 апреля 2024, 18:06 Лучших теннисистов среди работников организаций определили на спартакиаде в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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На территории Академии Александра Островского в городском округе Химки состоялась спартакиада по большому теннису. Среди работников различных предприятий, учреждений и организаций округа на состязаниях выбрали лучших игроков.

Соревнования начались с группового этапа, где участники боролись за право выйти в следующий тур. После напряженных и эмоциональных матчей наступил этап плей-офф, где определились победители и призеры турнира.

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«Спартакиада трудовых коллективов проходит в Химках по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2009 года и с каждым годом становится еще более популярной. Это способствует формированию здорового образа жизни, в том числе мотивирует молодежь на занятия спортом и развитие культуры спорта в городе», — сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

В рамках спартакиады в этом году пройдут состязания по 14 видам спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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