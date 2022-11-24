Подмосковье 24 ноября 2022, 17:54 Штрафы за продажу газосодержащих товаров детям установят в Подмосковье

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Законопроект об установлении штрафов за продажу подросткам товаров, содержащих газ, приняли в Подмосковье во втором чтении. Их сумма будет достигать 50 тысяч рублей, сообщили в Мособлдуме.

Закон, запрещающий продавать несовершеннолетним газосодержащие товары, вступит в силу с 1 марта 2023 года. Как отметил председатель Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, вдыхание сжиженного газа стало популярным среди молодежи, поэтому важно ограничить его продажу детям.

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«Сниффинг крайне опасен для здоровья и жизни. Он вызывает хроническое отравление организма, формирует психическую и физическую зависимость, может привести к аритмии и остановке сердца», — отметил он.

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Индивидуальные предприниматели и должностные лица будут платить штраф 20-30 тысяч рублей. Для юридических лиц он составит 30-50 тысяч. Также к ответственности будут привлекать тех, кто вовлекает подростков в употребление сжиженного газа. Штраф за это составит пять тысяч рублей.

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