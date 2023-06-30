Подмосковье 30 июня 2023, 02:30 Штрафы на 3 миллиона рублей выписали в Подмосковье за нарушения чистоты в июне благодаря видеокамерам ГУСТ МО

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В июне камеры «Безопасного региона» зарегистрировали нарушения в содержании дворов и общественных пространств в Московской области на три миллиона рублей штрафов. Об этом сообщила руководить Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

«В случае, если коммунальные службы не устранили выявленные дефекты в срок, мы можем оштрафовать ответственные лица по упрощенной системе. Так, в июне было выписано 128 административных постановлений, а сумма штрафов составила 3 миллиона 94 тысячи рублей, — рассказала Аипова.

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По ее словам, недочеты касались грязных малых архитектурных форм и ограждений, а также мусора во дворах.

В Балашихе 16 организаций заплатили 485 тысяч рублей штрафов. В Химках, Серпухове и Истре к административной ответственности привлекли семь коммунальных предприятий. В Коломне шесть организаций заплатили 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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