Подмосковье 12 июня 2023, 13:40 Штаб по общественному наблюдению за выборами открыли в Подмосковье

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В Доме правительства Московской области на базе Общественной палаты региона открылся штаб по подготовке и организации общественного наблюдения за предстоящими выборами разных уровней. Учреждение будет следить и за выборами губернатора региона в сентябре.

«На Общественной палате лежит большая ответственность в обеспечении прозрачности выборов, а также доверия населения к их результату. Необходимо организовать работу профессионально, оперативно и максимально открыто», — заявила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

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Штаб во время выборов будет работать круглосуточно. Для местных жителей организуют горячую линию. Операторам можно будет сообщить о нарушении на участке.

«Заинтересованность жителей в принятии участия в процессе наблюдения за выборами высока, особенно в густонаселенных пунктах. Это делает первоочередной задачей для нас обеспечение высокой квалификации наших наблюдателей», — сообщила первый зампред Общественной палаты региона Татьяна Дмитриева.

Группа подготовки и координации будет обучать общественных наблюдателей. Представители округов организуют отработку сигналов о возможных нарушениях. На участках за избирательным процессом можно будет наблюдать по видеотрансляции. Если обнаружится нарушение, информацию о нем получит группа координации наблюдателей, они свяжутся с участком. Если нарушение подтвердится, на участок направят мобильную мониторинговую группу.

Информационная группа будет следить за выборами в соцсетях. В случаях нарушений сведения передадут группе координации наблюдателей.

Участники мобильного мониторинга должны будут оперативно добираться до УИК, где возможно нарушение, пресечь его и вместе с правоохранителями восстановить порядок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он заявил, что жители России ответственно и преданно служат Родине и помогают другим людям.

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