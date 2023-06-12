12 июня 2023, 13:40
Штаб по общественному наблюдению за выборами открыли в Подмосковье
В Доме правительства Московской области на базе Общественной палаты региона открылся штаб по подготовке и организации общественного наблюдения за предстоящими выборами разных уровней. Учреждение будет следить и за выборами губернатора региона в сентябре.
«На Общественной палате лежит большая ответственность в обеспечении прозрачности выборов, а также доверия населения к их результату. Необходимо организовать работу профессионально, оперативно и максимально открыто», — заявила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
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Штаб во время выборов будет работать круглосуточно. Для местных жителей организуют горячую линию. Операторам можно будет сообщить о нарушении на участке.
«Заинтересованность жителей в принятии участия в процессе наблюдения за выборами высока, особенно в густонаселенных пунктах. Это делает первоочередной задачей для нас обеспечение высокой квалификации наших наблюдателей», — сообщила первый зампред Общественной палаты региона Татьяна Дмитриева.
Группа подготовки и координации будет обучать общественных наблюдателей. Представители округов организуют отработку сигналов о возможных нарушениях. На участках за избирательным процессом можно будет наблюдать по видеотрансляции. Если обнаружится нарушение, информацию о нем получит группа координации наблюдателей, они свяжутся с участком. Если нарушение подтвердится, на участок направят мобильную мониторинговую группу.
Информационная группа будет следить за выборами в соцсетях. В случаях нарушений сведения передадут группе координации наблюдателей.
Участники мобильного мониторинга должны будут оперативно добираться до УИК, где возможно нарушение, пресечь его и вместе с правоохранителями восстановить порядок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он заявил, что жители России ответственно и преданно служат Родине и помогают другим людям.
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