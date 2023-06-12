Подмосковье 12 июня 2023, 11:10 «Любим каждый ее уголок». Губернатор Московской области поздравил жителей с Днем России Губернатор Воробьев поздравил жителей Московской области с Днем России

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Обращение к соотечественникам он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мы живем в самой большой, самой красивой и самой душевной стране. Подмосковье и Сибирь, Кавказ и Дальний Восток — мы любим каждый ее уголок», — написал он.

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Губернатор подчеркнул, что жители России ответственно и преданно служат Родине и помогают другим людям. Как никто другой они знают, как важно быть вместе.

Государственный праздник Российской Федерации ежегодно отмечают 12 июня с 1992 года. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.В этом году жители Донецкой Народной Республики впервые празднуют День России в составе «великой Родины».

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в этот день миллионы людей объединяют самые светлые чувства, гордость за Родину и достижения предков.

Ранее в честь Дня России в Москве на Красной площади прошел праздничный концерт. В сам праздник в Подмосковье пройдут десятки патриотических мероприятий.