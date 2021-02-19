Шойгу присвоили звание почетного гражданина Московской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу стал почетным гражданином Московской области. Это звание ему присвоил губернатор региона Андрей Воробьев.

Церемония прошла в здании Национального центра управления обороной. Воробьев вручил Шойгу удостоверение, грамоту и знак почетного гражданина.

Звание «Почетный гражданин Московской области» присваивается за исключительные заслуги в социально-экономическом развитии региона, в деле защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, в укреплении мира и согласия в обществе. Также за деятельность, способствующую процветанию Московской области, повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

Имена почетных граждан появляются в Книге почетных граждан Московской области, информация о них наносится на Доску почета лиц, удостоенных почетного звания.

За период пандемии Минобороны России многое сделало для помощи жителям Московской области. Военные строители создали многофункциональные медицинские центры в Одинцове и Подольске. В других ведомственных лечебных учреждениях лечатся жители Подмосковья, а также военнослужащие.

На прошлой неделе свою работу завершил временный мобильный госпиталь, развернутый силами Минобороны России на базе Конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке «Патриот». Там в условиях стационара медицинскую помощь получили 6657 человек с СОVID-19.