Минобороны закрыло ковидный госпиталь в подмосковном парке «Патриот»

Мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19, который был развернут в прошлом году на базе выставочного центра в подмосковном парке «Патриот», завершил работу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Госпиталь на 1420 больничных коек был создан для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу. В работе центра с учетом ротации были задействованы свыше 1,6 тысячи врачей среднего и младшего медицинского персонала из Военно-медицинской академии имени Кирова. В лечении больных в том числе принимали участие курсанты, их работа в госпитале было добровольным, отметили в ведомстве.

В госпитале в условиях стационара получили помощь 6657 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее рассказал о ходе прививочной кампании в регионе. Глава Подмосковья отметил, что суточные показатели по вакцинации от коронавируса продолжают расти, в феврале планируется привить около 200 тысяч человек.