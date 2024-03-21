Подмосковье 21 марта 2024, 13:55 Шлагбаумы установят еще на двух ж/д переездах в Ступине Unsplash

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Безопасность на двух железнодорожных переходах повысят в Ступине. В региональном Минтрансе уточнили, что для снижения аварийности на транспортных объектах установят шлагбаумы.

Работы в данном направлении позволят обеспечить безопасность более чем для девяти тысяч автомобилей, которые ежедневно проезжают через ж/д пути.

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Всего в Подмосковье расположено более 340 железнодорожных переездов, почти 300 из которых оборудованы семафорами и шлагбаумами.

Водителей призывают быть внимательными при движении через переезды, не пересекать пути во время запрещающего сигнала, а также не объезжать шлагбаумы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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