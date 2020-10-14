Школы Подмосковья продолжили работать штатно: планов по переходу на удаленку нет

В Подмосковье учебные заведения работают в плановом режиме и информации о планах на удаленное обучение нет. Об этом «360» сообщили в Министерстве образования Московской области.

В Минобразования Московской области напомнили, что на минувшей неделе около половины школьников отправили на плановые каникулы. С понедельника, 12 октября, ребята вернулись к занятиям.

«В настоящий момент школы Подмосковья работают в штатном режиме. На прошлой неделе почти половина наших школ была на плановых каникулах, это школы с модульной системой обучения. С понедельника там уже начались занятия», — рассказали в министерстве.

Полностью переведено на дистанционное обучение всего шесть школ из почти полутора тысяч учебных общеобразовательных учреждений. Отдыхают сейчас 17. Штатно работают и учреждения дополнительного образования.

Каникулы у части подмосковных школ начались с 5 октября — отдыхать отправили тех, кто учится по модульной системе. За директорами учебных заведений оставили право объявить внеплановый перерыв в учебе исходя из эпидемической ситуации.

Министр образования региона Ирина Каклюгина и раньше заявляла, что переводить школьников на дистанционное обучение не планируют. Зато контроль за измерением температуры учеников усилили: при 37 градусах на термометре на занятия их не пускают. Учителям во время уроков рекомендовали надевать маски при необходимости близкого контакта с ребенком.

Секции и кружки в Подмосковье, несмотря на каникулы, продолжили работать, но с соблюдением мер безопасности. Не закрывали свои двери для студентов и колледжи с вузами, где каникулы традиционно проходят в январе–феврале.