«Никакой дистанционки». Главное о работе школ Подмосковья после 5 октября

Следующая неделя начнется для многих подмосковных школьников с долгожданных каникул. При этом в образовательных учреждениях усилят температурный контроль. «360» собрал главное об изменениях в работе подмосковных школ.

Каникулы

Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что с 5 октября каникулы начнутся в тех школах, которые работают по модульной системе. Если школьники учатся по четвертям, то отдыхать они пойдут в ноябре. В обоих случаях дети будут отдыхать от занятий ровно неделю.

При этом директора школ могут объявить внеплановые каникулы исходя из эпидемической ситуации. Решение в этом случае принимается совместно с управляющим советом и родителями. Если школа уходит на досрочные каникулы, то родителей оповестят 2 октября. При внеплановом отдыхе в октябре каникулы в ноябре отменяются, а учебный план корректируется.

Удаленка

По словам министра, переводить школы на удаленное обучение не будут. Учеников ждут обычные осенние каникулы.

Никакого дистанционного обучения у нас не будет. У нас будут обычные недельные каникулы в тех школах, в которых они были запланированы. Остальные школы, если директор примет решение продолжить обучение, продолжат образовательный процесс в очном режиме с мелом, электронной доской — у кого как, у всех по-разному. Если это позволит эпидобстановка в каждой конкретной школе Ирина Каклюгина министр образования Подмосковья.

Контроль

Начиная с 5 октября во всех школах региона усилят контроль за измерением температуры. Если у ребенка будет температура 37 градусов, то его не пустят на занятия. Во время уроков учителям рекомендовали надевать маски, если необходимо близко контактировать с ребенком.

Вузы и секции

Несмотря на каникулы, секции и кружки продолжат работать в Подмосковье, но при соблюдении мер безопасности. Кроме того, работать будут колледжи и вузы. В этих образовательных учреждениях каникулы традиционно запланированы на январь–февраль.

Ситуация с заболеваемостью

Каклюгина подчеркнула, что в сентябре процент заболеваемости детей ОРВИ в этом году составил около 7-8%. В 2019 году же показатель был на 1-1,5% выше. Всего в Московской области насчитывается 1,5 тысячи школ. Сейчас из них закрыты для посещения пять по предписанию Роспотребнадзора.

Еще до начала учебного года всех педагогов проверили на коронавирус. В регионе работают порядка 50 тысяч учителей, из которых положительные тесты получили только 1,7%. При этом у пяти тысяч человек выявили антитела к коронавирусу, то есть они не могут уже кого-либо заразить.