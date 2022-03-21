Первый звонок прозвенит в девяти новых школах Подмосковья

В Московской области к 1 сентября откроются девять новых школ, из которых четыре заработают в Балашихе. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

«В этом году, до 1 сентября, мы должны открыть девять новых школ. Это более 9000 дополнительных мест в шести округах», — сообщила Федотова.

Министр жилищной политики Подмосковья отметила, что из девяти школ четыре откроются в Балашихе.

Воробьев подчеркнул, что уже сейчас нужно заниматься поиском педагогов. Губернатор поручил взять на контроль и этот вопрос.

«Еще очень важно, что сейчас как раз период — февраль–март, когда поиск учителей должен вестись особо активно. Потому что ребята какие-то оканчивают университеты педагогические, а кто-то приезжает — их тоже нужно посмотреть. Эту работу прошу вас сопровождать», — сказал Воробьев.

Федотова также сообщила, что в Подмосковье в 2022 году планируется открытие 12 новых детских садов, которые появятся в восьми округах. При этом четыре садика в этом году уже открыли в Мытищах, Балашихе и Электростали.