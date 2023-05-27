Подмосковье 27 мая 2023, 13:45 Школы Черноголовки обновят к началу нового учебного года

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В школе № 82 в городском округе Черноголовка завершили первый этап капитального ремонта. Рабочие обновили актовый и спортивный залы, в учебном заведении также оборудовали новый климат-контроль и звукоизоляцию.

«Ремонт — это про то, что мы уважаем ученика и учителя, которые заходят в эти стены. Соответственно мы можем требовать и о от учителя, и от ученика уважение к школе», — рассказала директор образовательного учреждения Ольга Михайлова.

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К завершению подходят и ремонтные работы крыла школы. В кабинетах информатики, труда, библиотеке и административных помещений уже укладывают напольное покрытие, проводят монтаж потолков и дверей.

В ближайшие дни специалисты приступят к ремонту в школе № 75. Работы начнутся с обновления корпуса начальных классов. В сентябре ученики вернутся уже в современные учебные заведения.

«Здесь несколько сотен детей уже учатся, кроме того, сюда переезжают школьники из корпуса „Веста“. Нагрузка увеличится, и мы хотим сделать так, чтобы с 1 сентября условия обучения здесь качественно улучшились. Чтобы всем было комфортно, светло, хорошо, удобно, чтобы работала вентиляция, чтобы не было перетопов по отоплению. Чтобы школа соответствовала всем современным требованиям и нормам», — рассказал глава городского округа Черноголовка Олег Егоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Ступине откроют самую большую школу в 2024 году.

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