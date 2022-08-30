Школы Богородского округа вошли в президентскую программу по ремонту

Школы Богородского округа вошли в заявку президентской программы по ремонту образовательных учреждений. Речь идет о шести школах: № 1, 4, 10, 28, 35 и о Старокупавинском лицее. Уже в следующем году там собираются провести капитальный ремонт.

«В целом по качеству образования, наш округ оказался в зеленой зоне и по итогу поднялся на четыре строчки в общем рейтинге, оказавшись на пятом месте», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.

По итогам минувшего учебного года сразу тринадцать школ округа вошли в топ-100 лучших школ во всем Подмосковье. А Ломоносовский лицей оказался в топ-100 по всей России.

Ожидается, что 1 сентября этого года за парты сядут почти 25 тысяч детей школьного возраста. В округе стало больше первоклассников, чем в прошлом году, более чем на полтысячи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в школы Подмосковья в этом году пойдут 42 тысячи первоклассников. Всего учреждения ожидают свыше миллиона учеников 1 сентября.