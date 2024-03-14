Подмосковье 14 марта 2024, 16:29 Школу здоровья для пожилых людей «Истоки души» запустили в Одинцове Медиасток.рф

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В Одинцовском округе открылся новый социальный проект, направленный на поддержку и развитие здоровья пожилых людей. В школе здоровья «Истоки души», организованной при поддержке местного отделения Союза пенсионеров Подмосковья, прошло первое занятие на базе библиотеки № 2.

Проект рассчитан на активных людей старшего возраста, желающих улучшить свое физическое и эмоциональное состояние.

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«Это необычная школа, где пожилые люди в теории и на практике будут изучать удивительный внутренний мир человека», — рассказала председатель Одинцовского отделения Союза пенсионеров Подмосковья Ирина Морозова.

Первый цикл обучения включает в себя шесть занятий, которые пройдут в марте и апреле. В рамках следующего занятия, запланированного на 19 марта, участников ожидает встреча с психологом Ириной Муравлевой. Она расскажет о нейробике — методике, способствующей улучшению нейропластичности головного мозга и поддержанию социальной активности людей старше 55 лет.

Занятия Школы здоровья «Истоки души» продолжатся 26 марта, а также 2, 9 и 16 апреля. В группах предусмотрено не более 15 участников для обеспечения индивидуального подхода к каждому. Желающим присоединиться к проекту необходимо зарегистрироваться по телефону: 8 903 206-76-85.

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