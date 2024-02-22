Подмосковье 22 февраля 2024, 11:45 «Уникальный человек». Глава Подмосковья поздравил ветерана Александру Алешину со 100-летием Губернатор Воробьев поздравил ветерана Александру Алешину со 100-летием Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковный ветеран Великой Отечественной войны Александра Алешина отметила 100-летний юбилей. Губернатор Андрей Воробьев поздравил женщину с днем рождения и отметил ее заслуги перед регионом.

«Ветеран, женщина-снайпер и уникальный человек — Александра Алешина. От всего сердца поздравляю с днем рождения и желаю крепкого здоровья!» — написал в своем Telegram-канале губернатор.

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Когда началась война, молодая Саша работала вместе с мамой на заводе «Респиратор» в Орехово-Зуеве. Враги подступали к Москве, и девушка пошла копать противотанковые рвы под Наро-Фоминском, а после — в женскую школу снайперской подготовки.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Первый набор школы отправили на фронт, но Александра получила приказ остаться в школе и заняться подготовкой ребят. За время войны она обучила более 20 снайперов.

Александра Алешина награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и орденом Отечественной войны II степени.

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