Школу в ЖК «Новая Рига» в Красногорске построят в 2023 году | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 14:21 Школу в ЖК «Новая Рига» в Красногорске построят в 2023 году

Читать 360tv в

Школа появится в жилом комплексе «Новая Рига» в Красногорске в 2023 году. также там построят детский сад, поликлинику и другие инфраструктурные объекты.

Новая школа сможет принять 1150 детей. Сейчас строители ведут кровельные работы, устраивают фасад, устанавливают окна, проводят отделочные работы и прокладывают коммуникации. На территории обустроят стадион и спортивные площадки.

Реклама

Также в ЖК откроют два детских сада на 320 и 230 мест, поликлинику на 150 посещений в смену и другие объекты. В ноябре этого года там появится многоуровневая парковка на 800 автомобилей.

Реклама

Жилой комплекс находится в 10 километрах от МКАД. Застройщик возведет там девять домов и создаст развитую инфраструктуру. ГК «Гранель» уже завершила строительство четырех домов, еще два готовы к вводу в эксплуатацию. Активно строится еще один корпус.

Для жителей также откроют новую дорогу по Архангельской улице. На ней будет от двух до четырех полос, новая разметка, дорожные знаки и тротуарные дорожки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о досрочной сдаче новой школы в Сергиевом Посаде. Она появится в районе деревни Зубачево и сможет принять 550 детей.