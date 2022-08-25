Школу в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе поставили на кадастр

Новую школу, которая появилась в ЖК «Измайловский лес», поставили на кадастровый учет. Ожидается, что учебное учреждение откроет свои двери уже 1 сентября. В общей сложности школу смогут посещать порядка 1775 детей.

В здании обустроили классы, специализированные кабинеты химии, физики, биологии, информатики, музыки, рисования, иностранных языков, труда и кулинарии. Для учащихся младших классов предусмотрели группы продленного дня. На территории учебного учреждения появились площадка для мероприятий, подвижных игр, а также стадион.

Учреждение было возведено застройщиком ПИК за счет внебюджетных средств в рамках договора о комплексном развитии территории и введено в эксплуатацию министерством жилищной политики Московской области. В итоге объекту присвоили адрес- Московская область, город Балашиха, улица Реутовская, 16.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев тепло поприветствовал подмосковных учителей на форуме педагогов. Он поблагодарил их за работу и подчеркнул, что в этом году ни одна школа не попала в красную зону.