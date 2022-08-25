Губернатор Московской области Андрей Воробьев тепло поприветствовал подмосковных учителей на форуме педагогов. Он поблагодарил их за работу и подчеркнул, что в этом году ни одна школа не попала в красную зону.

Глава Подмосковья вспомнил, как власти начинали рейтинговать школы. Это было особенно волнительно, потому что это было в новинку для учителей и директоров. Воробьев напомнил, что зачастую новинки принимают с сопротивлением.

«Но спасибо вам, сильным людям, за то, что вы ее приняли, потому что в этом году мы не видим красных зон, то есть благодаря вашей работе, благодаря вашей команде у нас нет красных школ», — обратился к учителям Воробьев.

Губернатор поблагодарил педагогов и уточнил, что самодовольство — это не про Подмосковье. По его словам, команда учителей продолжит совершенствоваться.

«Это интересно — быть в поиске, дерзать, особенно на этом поприще. Мне очень приятно, что я имею возможность общаться с учителями и директорами», — отметил Андрей Воробьев. Слова губернатора встретили аплодисментами.

«По всем индексам, рейтингам и так далее можно было бы сказать, что наше зонирование красное, желтое, зеленое, может быть, не столь важно, но федеральные рейтинги, поступления наших детей подтверждают, что они объективны», — резюмировал губернатор.