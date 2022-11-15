Подмосковье 15 ноября 2022, 12:16 Школу в ЖК «Большое Путилково» поставили на кадастр в Красногорске

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Строительство еще одной новой школы завершено в Красногорске. Здание на 1250 детей в ЖК «Большое Путилково» поставили на кадастровый учет.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья уточнили, что новая школа построена Группой «Самолет» за счет внебюджетных источников финансирования. Площадь здания составляет 15,9 тысячи квадратных метров. Посещать учебное заведение смогут 1250 детей, для которых предусмотрены разные специализированные помещения. Например, здесь есть лаборатория, кабинет кулинарии, мастерские и читальный зал с витражами.

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В 2023 году в Подмосковье появится еще несколько новых школ. Проект бюджета предусматривает расходы на строительство социальных объектов в объеме 60 миллиардов рублей. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе будет продолжена работа по возведению учебных заведений, поликлиник, детских садов и стадионов.

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