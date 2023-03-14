Подмосковье 14 марта 2023, 03:40 Школу в Сергиевом Посаде капитально отремонтируют к 1 сентября

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Школу № 14 на улице Куликова в Сергиевом Посаде капитально отремонтируют к 1 сентября этого года. Работы ведутся в рамках президентской программы.

Это первое масштабное обновление здания 1952 года постройки. Общая площадь объекта составляет 4315 квадратных метров.

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Модернизация включает в себя ремонт кровли с утеплением помещений, перекрытий, входных групп, укрепление фундамента и замену систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации.

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В школе сделают новые полы, стены, потолки, заменят двери и оконные блоки, отремонтируют лестничные марши, а санузлы оснастят современной сантехникой. Также на объект завезут новую мебель.

Демонтаж выполнили на 87%. Сейчас строители проводят усиление фундамента и готовят ниши для монтажа металлоконструкций перекрытия третьего этажа.

На время реконструкции 568 учеников перевели во вторую смену в корпусы школы на улице Куликова и в Спортивном переулке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что почти 4,5 тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Московской области за два года.

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