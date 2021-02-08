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    08 февраля 2021, 19:51

    Пристройка на 300 мест к школе в Орехово-Зуеве избавит учеников от второй смены уже в марте

    Алена Собкалова, Екатерина Бутовская, Елена Маркелова

    Школа № 16 в Орехово-Зуеве с марта будет работать в одну смену. Ученики и родители с нетерпением ждут открытия пристройки на 300 мест.
    Пристройка на 300 мест к школе в Орехово-Зуеве избавит учеников от второй смены уже в марте | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Ученица школы № 16 в Орехово-Зуеве Соня Аксенова мечтает стать гимнасткой. Каждый день ей приходилось, помимо школьных учебников, приносить на уроки форму и спортивный инвентарь. Девочка училась во вторую смену и не успевала перед гимнастикой дойти до дома. Теперь у нее и у других ребят не возникнет таких проблем. В их школе больше не будет второй смены.

    Пристройка на 300 мест к школе в Орехово-Зуеве избавит учеников от второй смены уже в марте | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Школьники будут учиться в одну смену благодаря новой пристройке на 300 мест. Она примет учеников в марте. Пристройка изменит жизнь школьников и их родителей.

    «Из-за второй смены постоянно приходилось корректировать тренировки», — уточнила Марина Аксенова, мама Сони.

    Пристройка на 300 мест к школе в Орехово-Зуеве избавит учеников от второй смены уже в марте | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас в новом здании идут последние приготовления к открытию. Кабинеты пристройки большие и светлые, в классах есть все необходимое оборудование. Детям и преподавателям будет комфортно. Уже с 1 марта здесь будут проходить уроки младших классов. А Соня впервые за много лет сможет сделать свой график комфортным и основательно подготовиться к чемпионату в Пензе.