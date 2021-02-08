Пристройка на 300 мест к школе в Орехово-Зуеве избавит учеников от второй смены уже в марте

Школа № 16 в Орехово-Зуеве с марта будет работать в одну смену. Ученики и родители с нетерпением ждут открытия пристройки на 300 мест.

Источник фото: телеканал «360»

Ученица школы № 16 в Орехово-Зуеве Соня Аксенова мечтает стать гимнасткой. Каждый день ей приходилось, помимо школьных учебников, приносить на уроки форму и спортивный инвентарь. Девочка училась во вторую смену и не успевала перед гимнастикой дойти до дома. Теперь у нее и у других ребят не возникнет таких проблем. В их школе больше не будет второй смены.

Источник фото: телеканал «360»

Школьники будут учиться в одну смену благодаря новой пристройке на 300 мест. Она примет учеников в марте. Пристройка изменит жизнь школьников и их родителей.

«Из-за второй смены постоянно приходилось корректировать тренировки», — уточнила Марина Аксенова, мама Сони.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в новом здании идут последние приготовления к открытию. Кабинеты пристройки большие и светлые, в классах есть все необходимое оборудование. Детям и преподавателям будет комфортно. Уже с 1 марта здесь будут проходить уроки младших классов. А Соня впервые за много лет сможет сделать свой график комфортным и основательно подготовиться к чемпионату в Пензе.