Подмосковье 17 апреля 2024, 10:34 Школу в Красном поселке в Истре построят к августу Главгосстройнадзор МО

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Подмосковный стройнадзор проверил возведение школы в Красном поселке в Истре. В ней смогут заниматься 594 ребенка.

Как рассказали в ведомстве, школу строят на территории коттеджного поселка «Кембридж». Готовность объекта уже превысила 49%.

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Площадь здания составит 7,7 тысячи квадратных метров. В нем смогут заниматься 11 классов численностью по 27 человек. Для них обустроят учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотеку и другие помещения.

«Также предусмотрена возможность организации инклюзивного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья, которым доступна общешкольная программа. В школе также предусмотрены специальные зоны для маломобильных групп населения, включая зрительный зал, сцена, санитарные и зоны отдыха», — добавили в министерстве.

Работы планируют завершить в августе.

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