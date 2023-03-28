Подмосковье 28 марта 2023, 15:30 Школу со скалодромом построят в ЖК «Прибрежный парк» в Домодедове к 2024 году Группа «Самолет»

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Школа на 1650 мест появится в ЖК «Прибрежный парк» в районе села Ям в Домодедове к четвертому квартале 2024 года. Застройщиком учебного учреждения выступит группа компаний «Самолет».

В трехэтажном здании площадью 20,9 тысячи квадратных метров расположатся не только универсальные классы, но и кабинеты для занятий ИЗО, музыкой, иностранными языками, информатикой и естественными науками. Ученики также смогут посещать лаборатории и мастерские по кулинарии, обработке тканей и многому другому.

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В школе разместится актовый зал на 650 мест, библиотека и столовая с двумя обеденными залами. На каждом этаже создадут рекреационные зоны для отдыха на переменах.

Прилегающую территорию также благоустроят: там появится большой стадион с зонами для футбола и волейбола, беговые дорожки, полоса препятствий и скалодром. Внутренний двор озеленят и обустроят зоны для занятий на свежем воздухе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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