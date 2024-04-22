22 апреля 2024, 16:20
Школу № 5 в Солнечногорске отремонтируют к сентябрю
Продолжается капитальный ремонт в школе № 5 в Солнечногорске. Рабочие уже завершили демонтаж внутренних конструкций. Обновленная школа примет учеников 1 сентября.
Строители приступают к монтажу металлических балок перекрытия первого этажа, подготовке стен под штукатурку, а также усиливают оконные проемы и ведут электромонтажные работы.
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«Здание школы № 5 — одно из старейших в нашем округе, его построили в 1940 году. За все время эксплуатации масштабных ремонтных работ здесь не проводилось. Но уже к 1 сентября 2024 года учреждение заметно преобразится, дети продолжат обучение в современных классах», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Подрядчик проведет ремонт внутренних помещений школы, заменит окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование, обновит кровлю и фасад здания, благоустроит прилегающую территорию. Школу укомплектуют новой мебелью и оборудованием.
Учреждение обновляют в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.
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