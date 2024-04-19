Важное 19 апреля 2024, 14:46 Одна из крупнейших в Подмосковье. Андрей Воробьев — об инженерной школе в Лобне Андрей Воробьев: инженерный лицей в Лобне откроют к сентябрю Автор фото: Константин Семенец

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Одну из самых крупных школ Подмосковья откроют уже к осени в Лобне. Она примет 2,2 тысячи учеников, а вблизи расположатся два новых детских сада. Это будет единый инженерно-технический лицей «Авиатика». Математика и программирование, физика станут ведущими профилями, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ученики лицея смогут заниматься научными исследованиями. Для них обустроят аэрокосмические и авиастроительные классы, а для гуманитариев — медиацентр. Также будут курчатовские кабинеты, посвященные химии и биологии.

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«Школу на 2,2 тысячи мест мы планируем сдать к 1 Сентября. Еще откроем детский сад, долгое время в микрорайоне Катюшки был дефицит. И самое важное — реконструируем здесь дорогу. Школу хотим сделать с инженерным уклоном, но и гуманитариям здесь будет место», — отметил Воробьев.

Образовательный комплекс строят в микрорайоне Катюшки. Это лицей и два новых детских сада. В полном составе туда перейдут ученики и педагоги школы №5.

Возможности для школьников

Внутри обустроят актовый, читальный и спортивный залы, IT-зону, библиотечно-информационный центр, а во внутреннем дворике — просторное спортивное ядро.

Это будет одна из самых крупных школ Московской области. Ее возглавит Андрей Борисович Иванов — директор Лобненского лицея, входящего в топ Подмосковья. Новый образовательный центр разгрузит школы № 3, 7 и 10.

Лицей будет тесно сотрудничать с МФТИ, Исследовательским центром имени Келдыша, университетом «Дубна», уникальным технопарком и МАИ.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Для школьников откроют секции 3D-моделирования, графического дизайна, робототехники, а еще мини-футбола, настольного тенниса, волейбола, баскетбола, ритмики, театральную студию, медиацентр, творческую мастерскую и секцию «Юный авиаконструктор».

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