Подмосковье 12 марта 2024, 13:37 Школу № 4 капитально отремонтируют в Сергиевом Посаде к сентябрю Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Школу № 4 на улице Дружбы капитально отремонтируют в Сергиевом Посаде к 1 сентября.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, демонтажные работы завершены на 70%. В здании обновят фасад, кровли и входне групп, а также окна и двери, сантехнику и коммуникации. В школе установят новое оборудование и мебель.

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Школу открыли в 1968 году. Ее площадь превышает четре тысячи квадратных метров.

«Обновление здания школы поможет обеспечить детям в нашем районе возможность обучаться в новом учреждении, оборудованном по последним стандартам образования. Планирую отдать свою дочь в пятые класс. Ждем открытия», — поделилась жительница Сергиева Посада Анна.

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