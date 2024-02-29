Подмосковье 29 февраля 2024, 14:59 Школу № 2 капитально отремонтируют в поселке Правдинском ООО «888»

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Школу № 2 капитально отремонтирут в поселке Правдинском в Пушкине. Там оновят фасад, крышу, коммуникации и многое другое.

В здании обновят фасад, входные группы, крышу, коммуникации, окна и двери. В кабинетах установят новую мебедь, а площадь столовой увеличится почти в два раза. Там смогут одновременно обедать 120 детей. Школьники смогут реализовывать внеклассные проекты в Центре детских инициатив.

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На улице обустроят волейбольную площадку и яму для прыжков в длину.

Всего в этом году в Подмосковье капитально отремонтируют 42 школы.

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