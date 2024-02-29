29 февраля 2024, 14:59
Школу № 2 капитально отремонтируют в поселке Правдинском
Школу № 2 капитально отремонтирут в поселке Правдинском в Пушкине. Там оновят фасад, крышу, коммуникации и многое другое.
В здании обновят фасад, входные группы, крышу, коммуникации, окна и двери. В кабинетах установят новую мебедь, а площадь столовой увеличится почти в два раза. Там смогут одновременно обедать 120 детей. Школьники смогут реализовывать внеклассные проекты в Центре детских инициатив.
Реклама
На улице обустроят волейбольную площадку и яму для прыжков в длину.
Всего в этом году в Подмосковье капитально отремонтируют 42 школы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Школы
Школьники
Пушкино
Реклама
Реклама