Подмосковье 12 апреля 2024, 18:28 Школу на улице Мира в Мытищах откроют в этом году пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Строительство школы на 1100 мест продолжается на улице Мира в Мытищах. Сотрудники администрации городского округа следят за ходом работ, регулярно посещая стройплощадку для контроля динамики процесса.

На данный момент на объекте ведется прокладка инженерных сетей, а концу апреля планируется завершение монолитных работ. В ближайшие две недели специалисты начнут установку окон, монтаж металлических конструкций для спортзалов и вентилируемого фасада. Всего задействовано 138 работников.

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Также, с 15 мая запланированы работы по благоустройству прилегающей территории, а открытие школы намечено на 2024 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше 40 школ и 20 детских садов отремонтируют в Подмосковье к осени.

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