Подмосковье 01 марта 2024, 17:20 Школу на улице Мира в Мытищах откроют к сентябрю Роман Яковлев

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Строительная готовность школы на улице Мира в Мытищах составила почти 30%. Учреждение планируют открыть к 1 сентября. Там будут заниматься 1100 учеников.

Школу строят в рамках инвестиционного соглашения. Сейчас рабочие возводят второй и третий этажи здания. На объекте трудятся 70 человек. В этом месяце они приступят к прокладке коммуникаций.

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Открытие школы позволит разгрузить гимназию № 17.

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