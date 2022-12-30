Подмосковье 30 декабря 2022, 14:37 Школу на 825 мест в ЖК «Серебрица» в Красногорске ввели в эксплуатацию

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Школа на 825 мест в ЖК «Серебрица» в Красногорске получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Здание построили за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории.

Новая школа располагает современным стадионно-тренажерным центром. Отмечается, что социальный объект построен по авторскому архитектурному проекту, а планировочные решения полностью отвечают требованиям современного образовательного учреждения.

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В школе находятся информационно-библиотечное пространство, залы для тематических занятий, аудитории с прозрачными стенами и другие современные помещения. К разработке общественных пространств и помещений для занятий спортом, а также кружковой деятельности был привлечен центр психологического сопровождения образования «ТОЧКА.ПСИ». Он сформировал максимально комфортное для детей пространство, способствующее их всестороннему развитию.

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В состав ЖК «Серебрица» входят пять жилых корпусов высотой в 8-12 этажей. Особое внимание в проекте уделено архитектурным и планировочным решениям, дворовым пространствам и ландшафту. Также в жилом комплексе открыли детский сад на 250 мест в мае. Губернатор Андрей Воробьев ранее отметил, что дошкольный центр и школа станут единым образовательным комплексом «Шесть ступеней в Серебрице». Сначала ребенок поступит в детский сад, а после — в школу в том же месте.