«Чтобы новоселье было в радость». Губернатор Воробьев рассказал об открытии детского сада в Опалихе

Новый детский сад открыли в жилом комплексе «Серебрица» в Красногорске. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что сейчас пришли первые ребята, а уже к сентябрю дошкольный центр будет полным, ведь микрорайон активно растет.

Дошкольный центр станет частью новой Опалиховской школы — ее достроят уже к сентябрю. Это единый образовательный комплекс «Шесть ступеней в Серебрице».

Сначала ребенок поступит в детский сад, а после — в школу в том же месте. Так он сможет до выпускного класса учиться не только в одних стенах, но и вместе с хорошо знакомыми ему ребятами.

Помимо дошкольного, начального и среднего образования, там будет дополнительное. Так ребенок сможет полноценно пройти обучение к моменту выпуска из школы.

Новый детский сад примет 250 воспитанников. Он появился в новом жилом комплексе в микрорайоне Опалиха, где первые дома сдали осенью прошлого года.

Сейчас там живут около 10 тысяч человек, но вскоре их станет больше. Вместе с новостройками открываются и социальные объекты, среди которых детский сад, школа.

Ключевое, чтобы, когда ты приезжал, новоселье было в радость. Это тогда, когда уже есть школа, детский сад, комфортабельный двор Андрей Воробьев.

Он добавил, что важно и транспортное сообщение. В Опалихе есть станция МЦД-2, а уже в этом году начнется строительство путепровода. Задача — сделать так, чтобы жители не стояли в пробках на переезде через железнодорожные пути. Открыть путепровод планируют в 2024 году.

«Наша задача — делать так, чтобы каждый новый микрорайон соответствовал самым высоким требованиям. Здесь прилегает МЦД, здесь есть хорошие транспортные развязки, которые мы еще строим. И они удобства создадут», — рассказал Воробьев.

Пока что детский сад в «Серебрице» посещают четыре группы воспитанников по 20 человек. Набор продолжается.

«В детский сад дети пошли, они на позитиве. Он будет полным уже к 1 сентября, потому что тут еще сдаются дома», — сообщил губернатор Подмосковья.

В детском саду есть ясельная группа. Обустроили музыкальный зал, кабинеты психолога, врача и логопеда, игровые комнаты, а во внутреннем дворике — игровые и спортивные площадки с безопасным мягким покрытием.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья сделали безбарьерную среду: лифт, специально обустроенные входы и санитарную зону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.