Подмосковье 09 февраля 2023, 12:39 Школу на 600 мест построят в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове

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В ЖК «Заречье Парк» недалеко от деревни Заречье в Одинцове построят школу на 600 мест. Помимо учебного заведения в микрорайоне планируют возвести поликлинику на 300 посещений в смену и детский сад для 210 детей.

Школа площадью 10,5 тысячи квадратных метров будет представлять собой здание из нескольких блоков от одного до четырех этажей. Помимо классов в учебном заведении оборудуют лаборатории для изучения химии, физики, биологии и информатики.

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В мастерских будут проходить занятия по обработке тканей, металла и дерева. Кабинеты учеников младших классов будут находиться на первом этаже, там же расположат универсальные игровые помещения.

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Также в школе предусмотрели два спортзала с раздевалками и душевыми, актовый зал с эстрадой, библиотеку с двумя читальными залами и медиатекой. Столовая рассчитана на 312 мест, также в здании будет находиться медблок.

Территорию объекта благоустроят и озеленят, ее поделят на несколько зон. В спортивном пространстве обустроят две беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, площадку для баскетбола и волейбола, поле для мини-футбола и полосу препятствий. Рядом со школой появятся площадки для активных игр, а также участок для выращивания овощей и плодовый сад.

За строительство образовательного учреждения взялась группа «Самолет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю этого года в Люберцах откроют школу для 825 учеников. В здании предусмотрели пять спортзалов, музей и стадион.

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