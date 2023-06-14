Подмосковье 14 июня 2023, 12:58 Школу на 550 мест в Немчиновке откроют в декабре фото минстроя мо

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Работы по возведению школы на 550 мест в поселке Немчиновка городского округа Одинцово планируют завершить в декабре этого года, сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области. На текущий момент рабочие приступили к устройству второго этажа объекта.

Как отметили в ведомстве, для строительства учебного заведения задействованы более 90 специалистов и четыре единицы техники. На втором этаже проводят установку инженерных сетей и кладку стен. Степень готовности составляет более 25%.

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В четырехэтажном здании школы будут размещены учебные классы, мастерские, лаборатории, актовый и спортивный залы, а также столовая и библиотека. Общая площадь здания составит 11,7 тысячи квадратных метров.

На территории вблизи образовательного учреждения рабочие возведут игровые и спортивные зоны, а также места для отдыха и проведения праздничных мероприятий. Также возле учебного заведения оборудуют удобную парковку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона рассказал о строительстве новых школ и детских садов.

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