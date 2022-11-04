Школу на 1225 мест построят в ЖК «Зеленые аллеи» в Ленинском округе к 2024 году | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 23:00 Школу на 1225 мест построят в ЖК «Зеленые аллеи» в Ленинском округе к 2024 году

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В Ленинском округе построят школу на 1225 мест. Она появится в ЖК «Зеленые аллеи», сообщила пресс-служба Минжилполитики Московской области. Застройщик «МИЦ» завершил разработку проектной документации и инженерные изыскания.

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В Мособлархитектуру подали документы для получения свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения. Уже седьмого ноября застройщик приступит к подготовительным работам и вывозу грунта.

Все необходимые документы для начала строительства Министерство жилполитики Подмосковья выдаст в декабре 2022 года. Учебное заведение планируют открыть в сентябре 2024 года, его передадут в муниципальную собственность.

Площадь четырехэтажной школы составит порядка 22,5 тысячи м². Здесь оборудуют просторные учебные кабинеты для учеников, игровые группы продленного дня, два спортзала, классы для занятий кулинарией, мастерские по обработке ткани, металла и дерева. Также в школе предусмотрен библиотечно-информационный центр, актовый зал на 400 мест, медицинский и пищевой блоки, а также зона психолого-педагогической помощи.

Во дворе школы появятся зоны отдыха с искусственным рельефом, игровые и спортивные площадки.

Также в жилом комплексе «Зеленые аллеи» в январе 2023 года начнется строительство детского сада на 155 мест. Его планируют открыть в декабре 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что медицинский центр в Хотькове откроют на год раньше — уже к концу 2023 года.