Подмосковье 23 апреля 2024, 13:25 Школу на 1100 мест построят в Павшинской Пойме к 2025 году Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Новую большую школу начали строить в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорского округа. Рабочие готовят фундамент для здания, учиться в котором смогут 1,1 тысячи человек.

В Минстрое Подмосковья рассказали, что достроить школу планируется в начале следующего года. Здание возведут в рамках госпрограммы за счет средств бюджета.

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Сейчас на площадке трудятся 60 человек и пять машин. Продолжается устройство фундаментной плиты здания, армирование и установка опалубки вертикальных конструкций подвала.

В здании разместят кабинеты для занятий и творческой деятельности ребят, в том числе актовый зал с костюмерными. Во дворе появятся стадион и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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