Подмосковье 22 июня 2023, 23:25 Школу на 1100 мест откроют в Мытищах к сентябрю Минстрой МО

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Школу в ЖК «Императорские Мытищи» для 1100 учеников откроют к 1 сентября, сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области. На текущий момент готовность объекта составляет 80%.

Возведением школы занимаются более 200 рабочих. Специалисты продолжают устройство фасада, монтаж сетей, отделку помещений и установку дверей и лифтов. Также на территории учебного заведения появятся детские и спортивные площадки и зона для проведения торжественных мероприятий.

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В четырехэтажном здании площадью более 16 тысяч квадратных метров оборудуют просторные кабинеты, лаборатории и мастерские. Также в школе будет актовый зал на 400 мест, два спортивных зала для начальной и основной школы и библиотека с IT-зоной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона рассказал о строительстве новых школ и детских садов.

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